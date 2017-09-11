Андрей Ольховский: "Надаль и Федерер - лидеры мирового тенниса"

Двукратный победитель турниров "Большого шлема" в миксте и тренер сборной России Андрей Ольховский в интервью "СЭ" отметил, что не удивлен успехами Рафаэля Надаля и Роджера Федерера в этом сезоне. По его словам, они давно доказали, что являются лидерами мирового тенниса.

– Как бы охарактеризовали нынешний розыгрыш US Open?

– Как турнир сюрпризов. Причем непредсказуемость касается как мужской, так и женской сеток. Только Рафаэль Надаль был в числе фаворитов, а в остальном сплошные неожиданности. Особенно непредсказуемой получилась нижняя сетка у мужчин.

– О чем говорит эта непредсказуемость?

– Стоит помнить, что многие снялись перед началом турнира: Новак Джокович, Энди Маррэй, Кеи Нишикори. Рано выбыли Марин Чилич и Стэн Вавринка. Из-за этого сетка сильно оголилась. А у женщин единственный явный фаворит в последние годы – Серена Уильямс. Но она сейчас не играет. Все остальные примерно равны. Как я уже говорил ранее, один из турниров "Большого шлема" может выиграть каждая.

– Зато у мужчин по два турнира "Большого шлема" в этом сезоне выиграли Надаль и Роджер Федерер, которых в прошлые сезоны многие уже поспешили списать со счетов. Как им, несмотря на возраст, удается справляться со всеми проблемами и держать марку?

– Для меня их успехи не удивительны. Сейчас они хорошо готовы физически. А их уровень и класс сомнений вообще не вызывают. Надаль и Федерер сейчас действительно лидеры мужского тенниса.

– Считаете, что они и в следующем сезоне будут доминировать?

– Да, могу предположить, что они вместе с Вавринкой, Джоковичем и Маррэем будут главными фаворитами во всех турнирах и в следующем сезоне. (Владимир ИВАНОВ)