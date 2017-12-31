Андрей Кузнецов: "Не пошел бы в Putin Team"

Россиянин Андрей Кузнецов в интервью Eurosport признался, что старается держаться в стороне от политики. Теннисист отметил, что не стал бы присоединиться ни к какому политическому движению.

– Русские спортсмены еженедельно объявляют о вхождении в Putin Team. Вступили бы?

– Нет. Я вообще далек от политики. Не слышал никогда о таком движении. Да и от других отказался бы.

– А если бы предложили? Сказали бы, что надо поддержать президента.

– Все равно не пошел бы. Я не осуждаю Путина, но и не поддерживаю. Сохраняю нейтралитет.