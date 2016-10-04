Андрей Чесноков: "Решение CAS отвратительное!"

Бывший российский теннисист Андрей Чесноков усомнился в справедливости работы ВАДА. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) сократил отстранение Марии Шараповой за употребление мельдония с двух лет до 15 месяцев. Спортсменка сможет вернуться на корт 26 апреля 2017 года.

– Решение, которое сегодня принял CAS по делу Марии Шараповой отвратительное! Я надеялся, что срок дисквалификации не превысит года, а получилось больше, – сказал Чесноков. – Думаю, физических проблем при возвращении в спорт у теннисистки не возникнет. Однако, может быть тяжело морально. Для меня, ВАДА в целом несправедливо, от начала и до конца, во всех отношениях. Они необъективны, и с помощью тенниса доказывают свою значимость и влиятельность, дисквалифицируя то Троицки, то Шарапову.

Непонятно, почему ВАДА считает, что мельдоний – это допинг! Если мы боремся за чистоту в спорте, то пусть все будут равны! Шарапова еще докажет, что она – лучшая. Уверен, если она вернется в спорт, на ее матчах снова будет аншлаг. (Любовь КОНЯЕВА)