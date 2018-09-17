Андрей Чесноков: "Без Шараповой в Москве не будет большого спектакля"

Известный российский теннисист Андрей Чесноков прокомментировал "СЭ" решение Марии Шараповой досрочно завершить сезон, из-за чего она не выступит на "ВТБ Кубке Кремля".

- В прошлом году она играла в Москве, и стадион был битком набит, - отметил Чесноков. - Пусть она и приехала после турнира в Китае и проиграла в первом круге. Неважно, какой рейтинг у Шараповой, - первый или сто первый. Люди всегда идут на нее смотреть. Вот был турнир в Риме. Стадион был пустым, когда играли четвертьфиналы.

Но когда Шарапова играла в первом и втором кругах, трибуны были забиты битком. Считаю, что это большая потеря для турнира. Она всегда делает большой спектакль, и в этот раз его может не быть.

Кроме того, Шарапова не сыграет на турнирах в Пекине и Тяньцзине, куда она также была заявлена. (Игорь Новиков)

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