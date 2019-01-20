Анастасия Павлюченкова: "Приятно побеждать в любой час и в любом месте"

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в матче 4-го круга Australian Open – 6:7(3:7), 6:3, 6:3, сообщает Eurosport. 27-летняя спортсменка вышла в четвертьфинал турнира и сыграет c американкой Даниэль Коллинз.

Напомним, что игра завершилась в 01:54 ночи по австралийскому времени.

– Всегда приятно побеждать, в любой час и в любом месте. Для меня это значимая победа. В раздевалке старалась позитивно относиться к задержке игры. Смотрела матч Циципаса и Федерера. Хотела выйти на матч спотевшей. Будущая соперница Коллинз? Мне кажется, раз она попала в четвертьфинал, то это хорошая спортсменка. Она играла против сильных игроков, – сказала Павлюченкова в эфире Eurosport.

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