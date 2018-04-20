Анастасия Павлюченкова: "На Кубке федерации ответственность на другом уровне"

Теннисистка Анастасия Павлюченкова заявила, что Кубок федерации требует от спортсменок другого уровня настроя и ответственности. Она добавила, что российская команда серьезно относится к сопернику по плей-офф Мировой группы II сборной Латвии.

– Соперник сильный, мы очень серьезно к нему готовимся, – цитирует ТАСС Павлюченкову. – Кубок федерации – это отдельный турнир. И атмосфера, и настрой, и ответственность – все на другом уровне.

21 апреля сначала сыграют Павлюченкова с Анастасией Севастовой, а затем Екатерина Макарова – с Еленой Остапенко. 22 апреля россиянки поменяются соперницами: Павлюченкова сыграет с Остапенко, а Макарова – с Севастовой. Завершит матч парная встреча, в которой Елена Веснина и Макарова будут играть с Дианой Марцинкевич и Даниэлой Висмане.