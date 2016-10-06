Анастасия Мыскина: "Ждем Кузнецову на "Кубке Кремля"

Капитан женской сборной России Анастасия Мыскина выразила надежду, что первая ракетка страны Светлана Кузнецова, которая в данный момент борется за попадание на итоговый турнир года, примет участие в московском турнире "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 15 по 23 октября. Кузнецова является действующей победительницей состязаний.

– Светланы Кузнецовой пока нет в заявке, но, я думаю, мы увидим ее на корте в Москве. Уверена, она войдет в восьмерку по итогам сезона, – сказала Мыскина на состоявшейся в четверг пресс-конференции. (Любовь КОНЯЕВА)