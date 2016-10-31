Анастасия Мыскина: "Шарапова не обсуждала тему возвращения в сборную после дисквалификации"

Капитан и тренер женской сборной России Анастасия Мыскина сообщила, что Мария Шарапова не обсуждала с тренерским штабом тему возвращения в национальную команду после дисквалификации. Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что рассчитывает на возвращение Шараповой в сборную и на ее победу в Олимпиаде-2020.

– Здорово, что с апреля следующего года Маша вернется, – цитирует ТАСС Мыскину. – Такое событие нас всех не может не радовать. Но по теме сборной мы с ней не разговаривали. В этом году она точно не успеет сыграть в первых матчах команды, так как они состоятся до окончания ее дисквалификации. Рано говорить о командных соревнованиях. У Маши был слишком большой перерыв, и сейчас главное, чтобы она вернулась, вошла в турнирный график.

Напомним, что спортсменка была отстранена на два года за употребление мельдония. После апелляции в CAS ее дисквалификация была сокращена до 15 месяцев. Отсчет срока идет с 26 января 2016 года.