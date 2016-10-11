Анастасия Мыскина: "Самое интересное на "Кубке Кремля" – следить за российскими спортсменами"

Экс-вторая ракетка мира, чемпионка Roland Garros-2004, двукратная победительница "Кубка Кремля" и капитан сборной России в Кубке федерации Анастасия Мыскина поделилась своими ожиданиями от московского турнира, который пройдет в "Олимпийском" на следующей неделе.

– Я буду следить за нашими российскими спортсменами, это самое интересное для меня. Мне хочется, чтобы наши девочки выступили как можно лучше на этом турнире. Плюс, конечно, интерес соревнованиям добавит борьба между теми, кто стремится попасть в восьмерку сильнейших и благодаря "Кубку Кремля" поедет в Сингапур, – сказала Мыскина в интервью пресс-службе турнира.

– Вы дважды завоевывали титул в Москве. Что было особенного в этих победах?

– Особенно – это то, что ты играешь дома, при своих родных и близких, и хочется показать свой лучший теннис. Если получается – это вдвойне приятно.