Анастасия Мыскина провела детский мастер-класс в Москве

В четверг, 30 августа, в саду имени Баумана в Москве титулованная российская теннисистка Анастасия Мыскина провела детский мастер-класс. Организаторы сделали мероприятие доступным для тех, кому уже исполнилось 10 лет и кто уверенно держит ракетку в руках. На корте в центре Москвы получился настоящий праздник тенниса в преддверии нового школьного сезона и турнира "ВТБ Кубок Кремля".

Детей ждала насыщенная программа: разминка, пробежка, работа над техникой удара, игра с лета, удары справа, слева, укороченные. Короткие перерывы на воду помогали быстро восстановить силы – за соблюдением питьевого режима и поддержание водного баланса будущих чемпионов следил официальный водный партнер мероприятия – “Святой Источник”.

Право обыграть Мыскину было у каждого, а те, у кого это получились, сразу были поощрены призами в виде банки мячей. При этом каждый ушел из парка с подарком, автографом и селфи с титулованный теннисисткой.

"Мы очень хотим, чтобы дети приходили на подобные мастер-классы, занимались и получали огромное удовольствие от тенниса. Для нас очень важно, чтобы наш вид спорта становился более доступным и популярным", – сказала Анастасия.