Анастасия Мыскина: "CAS должен был раньше прервать дисквалификацию Шараповой"

Капитан и тренер женской сборной России Анастасия Мыскина заявила, что Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был раньше прервать дисквалификацию Марии Шараповой. Напомним, что спортсменка была отстранена на два года за употребление мельдония. После апелляции в CAS ее дисквалификация была сокращена до 15 месяцев. Отсчет срока идет с 26 января 2016 года, на корт она сможет вернуться в апреле.

– Я думала, что ей раньше позволят вернуться, она уже многовато пропустила, – цитирует ТАСС Мыскину. – Срок дисквалификации должен был быть короче, но ничего – до апреля осталось совсем немного времени. С таким желанием, характером Маша сможет вернуться на свой прежний уровень. Она хочет доказать, что все, чего добивалась, делала честно и своим трудом.