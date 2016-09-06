Ана Иванович больше не сыграет в этом сезоне

Сербская теннисистка Ана Иванович объявила о том, что для нее этот сезон завершился досрочно. Теннисистка приняла решение не выходить на корт в официальных играх в 2016 году. Всему виной - травма, которую Иванович получила еще в 2015 году во время Открытого чемпионата Австралии.

- Мне очень жаль пропускать такие турниры как в Японии и Китае, - написала Иванович в своем твиттере. Но я не смогу сражаться в полную силу, поэтому решила завершить сезон досрочно, чтобы в следующий год войти без травм. Повреждение пальца ноги, полученного еще в прошлом году в Австралии, не дает мне играть в полную силу.