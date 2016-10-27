Амир Вайнтрауб: "Особенно в таких странах, как Россия, предлагают сдать матч"

Вторая ракетка Израиля Амир Вайнтрауб заявил, что на договорных матчах можно хорошо улучшить свое финансовое состояние. По его мнению, особенно часто предложения сдать игру поступают в России.

- Тех денег, которые можно заработать, сдав одну игру, теннисисты моего рейтинга (израильтянин занимает 222-е место в рейтинге ATP. - Прим. "СЭ") не заработают и за год, - сказал в интервью телеканалу Channel 2 Israel Вайнтрауб. - Сначала к вам неделя за неделей приходят люди с предложениями. Особенно такое случается в таких странах, как Россия. Однако если вы в течение 2-3 недель говорите: "Нет, нет, нет", то предложения прекращаются. Нет ни одного игрока, прошедшего весь путь в мировом рейтинге, которому бы не предлагали сдать матч. Уверен, что даже Новаку Джоковичу поступали такие предложения.