"Американской элите закон не писан". Пушков отреагировал на скандал с Сереной Уильямс

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на историю с американкой Сереной Уильямс в финале US Open с японкой Наоми Осакой (2:6, 4:6). Уильямс назвала судью вором и лжецом после пары предупреждений, после чего была оштрафована на гейм.

- Вся либеральная публика в США дружно бросилась на защиту Серены Уильямс, которая безобразно вела себя в финале US Open. Требуют наказать судью и так далее, - написал Пушков в Твиттере. - Логика проста: она "великая", а значит – для нее закон не писан. Именно на такой статус претендует американская либеральная элита.

Ранее глава Ассоциации тенниса США извинилась перед судьей матча между Уильямс и Осакой.

Недопустимое поведение. Ждет ли Серену дисквалификация?