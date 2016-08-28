Алиса Клейбанова провела мастер-класс для детей в Перудже

Российская теннисистка Алиса Клейбанова совместно с Юношеским теннисным клубом Перуджи провела благотворительную акцию, поиграв с детьми в теннис на улице Перуджи, пострадавшей от сильного землетрясения в начале этой недели.

Напомним, что россиянка давно живет и тренируется именно в Перудже. Там же она проходила курс лечения от лимфомы Ходжкина, диагностированной у нее в 2011 году. После выздоровления Клейбанова предпринимала несколько попыток вернуться в большой спорт. В нынешнем сезона она приняла участие лишь в одном скромном турнире – 10-тысячнике в Румынии, где не смогла доиграть стартовый матч в квалификации.