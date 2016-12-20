Алеся Кафельникова извинилась за слова о ненависти к России

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся заявила, что ее слова про ненависть к России неправильно поняли. По словам Кафельниковой, ей необходима поддержка, а соотечественники напротив ее "хаят".
"Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила. Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое, – приводит Life слова Кафельниковой. – Мне обидно, что мои соотечественники хаят меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжелое время, нужно поддерживать страну, а не хаять ее!"
Maestro2
папка ремня дал
22:02
эдпитер
остается надеяться, что когда повзрослеет,то поумнеет. Пока 18 лет-ветер в голове.
22:00
EASt1
Кто-то поговорил с девочкой. Надеюсь, не без ремня. Впрочем, ей уже не поможет! Поздно!
21:59
Dinamidt22ru
Шервуд, хвали прежде всего себя!))
21:50
chipp
если бы провел они бы тогда вместе ченить завернули)))
21:45
rad19
папа провёл беседу с дочкой инфузорией.....
21:43
Vlаdimir
А она считала что из-за отца ее будут показывать по 1-му каналу???? Ей бы не мешало по интересоваться как часто показывают, к примеру, Шейх или других наших девчонок которые действительно добились много в этом бизнесе.
21:42
Армеец-1
Исчезни, А(О)леся! Ты никто и зовут тебя никак!
21:41
engineer75
Черный пиар, тоже пиар. Кто бы знал про нее! Как минимум 3 заметки в СЭ.
21:39
spetrov
Бармалей3000, ты знаешь, что рассуждаешь на уровне детского сада? Ну так я тебе сообщаю это.
21:07
serenky25
Извините. Была под кайфом.
21:07
Бармалей3000
Я тоже не рад, что живу в России, люди бедные з/п 500$ в среднем (не путать с ВВП) (Вся Европа получает по 4000$), живем в морозильнике, люди круглый год в плюсовой температуре живут, рабочий день 8 часов, к примеру в Голландии работают 4, а во Франции 5 часов и т.д.
21:04
Весёлый©
Ничего не понял, кого нужно поддерживать и не хаять. Алесю Кафельникову или страну?
21:02
spetrov
Леск :) Вообще да, не сказать, что новость из разряда сильно интересных. :)
21:00
Veg Sneggi
рубрика ТЕННИС, на минуточку.
20:59
spetrov
Дай бог, как говорится, чтобы так оно и было. Если забыть про предыдущие слова, желать-то ей плохого действительно не с чего. Другое имела в виду, значит другое.
20:59
Леск
балин! эта заметка - напомнила мне про нее второй раз! это уже на 2 раза больше, чем я хочу про нее слышать)))
20:58