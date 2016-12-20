20:47 | ТЕННИС

Алеся Кафельникова извинилась за слова о ненависти к России

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Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся заявила, что ее слова про ненависть к России неправильно поняли. По словам Кафельниковой, ей необходима поддержка, а соотечественники напротив ее "хаят".

"Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила. Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое, – приводит Life слова Кафельниковой. – Мне обидно, что мои соотечественники хаят меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжелое время, нужно поддерживать страну, а не хаять ее!"

Дочь Кафельникова призналась в ненависти к России

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КОММЕНТАРИИ (16)
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Maestro2

папка ремня дал

22:02

эдпитер

остается надеяться, что когда повзрослеет,то поумнеет. Пока 18 лет-ветер в голове.

22:00

EASt1

Кто-то поговорил с девочкой. Надеюсь, не без ремня. Впрочем, ей уже не поможет! Поздно!

21:59

Dinamidt22ru

Шервуд, хвали прежде всего себя!))

21:50

chipp

если бы провел они бы тогда вместе ченить завернули)))

21:45

rad19

папа провёл беседу с дочкой инфузорией.....

21:43

Vlаdimir

А она считала что из-за отца ее будут показывать по 1-му каналу???? Ей бы не мешало по интересоваться как часто показывают, к примеру, Шейх или других наших девчонок которые действительно добились много в этом бизнесе.

21:42

Армеец-1

Исчезни, А(О)леся! Ты никто и зовут тебя никак!

21:41

engineer75

Черный пиар, тоже пиар. Кто бы знал про нее! Как минимум 3 заметки в СЭ.

21:39

spetrov

Бармалей3000, ты знаешь, что рассуждаешь на уровне детского сада? Ну так я тебе сообщаю это.

21:07

serenky25

Извините. Была под кайфом.

21:07

Бармалей3000

Я тоже не рад, что живу в России, люди бедные з/п 500$ в среднем (не путать с ВВП) (Вся Европа получает по 4000$), живем в морозильнике, люди круглый год в плюсовой температуре живут, рабочий день 8 часов, к примеру в Голландии работают 4, а во Франции 5 часов и т.д.

21:04

Весёлый©

Ничего не понял, кого нужно поддерживать и не хаять. Алесю Кафельникову или страну?

21:02

spetrov

Леск :) Вообще да, не сказать, что новость из разряда сильно интересных. :)

21:00

Veg Sneggi

рубрика ТЕННИС, на минуточку.

20:59

spetrov

Дай бог, как говорится, чтобы так оно и было. Если забыть про предыдущие слова, желать-то ей плохого действительно не с чего. Другое имела в виду, значит другое.

20:59

Леск

балин! эта заметка - напомнила мне про нее второй раз! это уже на 2 раза больше, чем я хочу про нее слышать)))

20:58

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