Алеся Кафельникова извинилась за слова о ненависти к России

Дочь прославленного теннисиста Евгения Кафельникова Алеся заявила, что ее слова про ненависть к России неправильно поняли. По словам Кафельниковой, ей необходима поддержка, а соотечественники напротив ее "хаят".

"Хочу извиниться перед теми, кого оскорбила. Возможно, мне не хватило знания английского языка, чтобы правильно донести информацию в моих сообщениях. Я имела в виду совершенно другое, – приводит Life слова Кафельниковой. – Мне обидно, что мои соотечественники хаят меня, потому что я работаю в Европе, а мне нужна поддержка. Россию я люблю и переживаю за то, что в ней происходит! Сейчас тяжелое время, нужно поддерживать страну, а не хаять ее!"

Дочь Кафельникова призналась в ненависти к России