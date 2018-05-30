Александр Зверев: "Лайович играл превосходно"

Теннисист Александр Зверев после матча 2-го круга "Ролан Гаррос" с Душаном Лайовичем (2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2) воздал должное сербу и отметил его сильную игру.

- Самое главное, что я продолжаю выступление на турнире, - приводит официальный сайт АТР слова Зверева. - Лайович играл превосходно не только сегодня, но и в течение всего грунтового сезона. Я понимал, что меня ждет настоящее испытание. В первых трех сетах мне не удалось показать свой лучший теннис. Как только я обрел необходимый ритм, дела пошли в гору.

Следующим соперником немецкого теннисиста станет босниец Дамир Джумхур.