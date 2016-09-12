Александр Медведев: "Приезд Вавринки привлечет внимание к турниру St. Petersburg Open"

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев заявил, что участие Стэна Вавринки в соревнованиях в Санкт-Петербурге привлечет к турниру дополнительное внимание. Сегодня швейцарец стал победителем US Open, обыграв в финале Новака Джоковича (6:7 (1:6), 6:4, 7:5, 6:3).

– Это событие большого значения, когда трехкратный победитель турниров "Большого шлема" приедет к нам, – цитирует "Р-Спорт" Медведева. – Тем более для Вавринки это будет первый турнир после победы на Открытом чемпионате США. Это привлечет к турниру особое внимание публики в Питере и у экранов телевизоров, в интернете. Мы очень рады, что именно Вавринка выиграл US Open.

Есть правила. Заявленный игрок может сняться только по подтвержденным медицинским показателям. Выдумывать здесь – это порчу на себя наводить. Игроки, как правило, не рискуют такие вещи делать. Они снимаются, если действительно имеют проблемы. Слава богу, Стэн находится в хорошей физической форме.