Александр Медведев: "НХЛ сказала, что мельдоний - не допинг"

Заместитель председателя правления "Газпрома" и генеральный директор St. Petersburg Open Александр Медведев рассказал, что помимо Марии Шараповой под контроль Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) попали многие другие теннисисты, передает корреспондент "СЭ" Сергей ЯРЕМЕНКО. Напомним, что Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала Шарапову на два года за употребление мельдония, признав, что россиянка непреднамеренно нарушила правила. Срок дисквалификации отсчитывается с 26 января 2016 года. После этого 29-летняя теннисистка обжаловала решение о дисквалификации в CAS.

29 августа появилась информация о том, что в сентябре дисквалификация россиянки будет сокращена на год.

– Наши теннисисты, кроме Шараповой, попадали в сферу внимания ВАДА?

– Теннисисты находятся под жестким допинговым контролем. Вплоть до того, что нужно отчитываться, где будешь находиться и где будешь ночевать. В теннисе, как и других видах спорта, по моему мнению, нет большого толка в применении запрещенных препаратов. А если говорить о мельдонии, то это вообще не допинг, а восстановительное средство, которое применяется в десятках других вариантов.

НХЛ вообще сказала, что мельдоний – не допинг и разрешила своим спортсменам его использовать. К сожалению, эта история обрела такой характер. Будем надеяться, что Мария сможет как можно быстрее вернуться на корт.