Александр Медведев: "Кузнецова, Цибулкова и Халеп подтвердили участие в St Petersburg Ladies Trophy"

На пресс-конференции, посвященной подготовке к St Petersburg Ladies Trophy генеральный директор турнира Александр Медведев рассказал о том, что зимой в Северной столице сыграют три теннисистки из топ-10.



– Произошло изменение календаря, наш турнир будет проходить впритык к Australian Open. Несмотря на это, мы уверены, что новый St Petersburg Ladies Trophy будет лучше прошлогоднего. Доказательство – присутствие на этой пресс-конференции Светланы Кузнецовой. Кроме нее у нас должны сыграть еще две теннисистки из топ-10. Свое участие подтвердили Симона Халеп и Доминика Цибулкова. Помимо трех лидеров мирового тенниса у нас сыграют лучшие российские спортсменки: Елена Веснина, Екатерина Макарова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлюченкова. В парном разряде будет выступать Мартина Хингис. Пока неизвестно с кем, поскольку их пара с Саней Мирзой распалась, но Мартина обязательно приедет защищать титул.

St Petersburg Ladies Trophy пройдет в Санкт-Петербурге с 30 января по 5 февраля. (Сергей ЯРЕМЕНКО)