Звонарева проиграла Кербер в первом круге Уимблдона

Россиянка Вера Звонарева проиграла "посеянной" под 11-м номером немке Ангелик Кербер в первом круге Уимблдонского турнира.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Ангелик Кербер (Германия, 11) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, Q) - 7:5, 6:3
Доминика Цибулкова (Словакия) - Ализе Корне (Франция) - 7:6 (7:3), 6:1
Клер Лю (США, Q) - Ана Конюх (Хорватия) - 6:2, 6:7 (2:7), 6:3
Лара Арруабаррена (Испания) - Ана Богдан (Румыния) - 6:1, 3:6, 8:6
Вера Лапко (Белоруссия) - Кристина Макхэйл (США) - 5:7, 7:5, 7:5
Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Наоми Броади (Великобритания, WC) - 6:2, 7:5
Анетт Контавейт (Эстония, 28) - Дениса Аллертова (Чехия) - 6:2, 6:2
Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Полона Херцог (Словения) - 6:2, 6:2