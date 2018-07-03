17:26 | Теннис — "Большой шлем"

Звонарева проиграла Кербер в первом круге Уимблдона


Россиянка Вера Звонарева проиграла "посеянной" под 11-м номером немке Ангелик Кербер в первом круге Уимблдонского турнира. 

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 34 000 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ангелик Кербер (Германия, 11) - Вера ЗВОНАРЕВА (Россия, Q) - 7:5, 6:3

Доминика Цибулкова (Словакия) - Ализе Корне (Франция) - 7:6 (7:3), 6:1

Клер Лю (США, Q) - Ана Конюх (Хорватия) - 6:2, 6:7 (2:7), 6:3

Лара Арруабаррена (Испания) - Ана Богдан (Румыния) - 6:1, 3:6, 8:6

Вера Лапко (Белоруссия) - Кристина Макхэйл (США) - 5:7, 7:5, 7:5

Гарбинье Мугуруса (Испания, 3) - Наоми Броади (Великобритания, WC) - 6:2, 7:5

Анетт Контавейт (Эстония, 28) - Дениса Аллертова (Чехия) - 6:2, 6:2

Элисон Ван Уйтванк (Бельгия) - Полона Херцог (Словения) - 6:2, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/wimbledon/2018/11/

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