Зверев вышел в третий круг Australian Open

Немецкий теннисист Александр Зверев победил француза Жереми Шарди в матче второго круга Australian Open - 7:6(7:5), 6:4, 5:7, 6:7(6:8), 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут.
В третьем раунде Зверев встретится с представителем Австралии Алексом Болтом.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 4) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6(7:5), 6:4, 5:7, 6:7(6:8), 6:1
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