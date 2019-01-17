16:30 | Теннис — "Большой шлем"

Зверев вышел в третий круг Australian Open

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Немецкий теннисист Александр Зверев победил француза Жереми Шарди в матче второго круга Australian Open - 7:6(7:5), 6:4, 5:7, 6:7(6:8), 6:1. Встреча продолжалась 3 часа 50 минут.

В третьем раунде Зверев встретится с представителем Австралии Алексом Болтом

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 44 700 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Второй круг 

Александр Зверев (Германия, 4) - Жереми Шарди (Франция) - 7:6(7:5), 6:4, 5:7, 6:7(6:8), 6:1

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