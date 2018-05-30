Зверев и Гоффен вышли в третий раунд Roland Garros

Немец Александр Зверев и бельгиец Давид Гоффен пробились в третий раунд Roland Garros в мужском одиночном разряде.

Немецкий теннисист победил Серба Душана Лайовича (2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2). Бельгийский спортсмен победил француза Корантена Муте (7:5, 6:0, 6:1).

В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем пары Мартин Клижан (Словения) - Гаэль Монфис (Франция), а Гоффен - с боснийцем Дамиром Джумхуром.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, 26) - Раду Албот (Молдавия) - 6:3, 6:3, 5:7, 1:6, 7:5

Давид Гоффен (Бельгия, 8) - Корантен Муте (Франция, WC) - 7:5, 6:0, 6:1

Александр Зверев (Германия, 2) - Душан Лайович (Сербия) - 2:6, 7:5, 4:6, 6:1, 6:2