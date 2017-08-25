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20:52 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Жук вышла в основную сетку US Open

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Россиянка Софья Жук вышла в основную сетку US Open. В финальном раунде квалификации Жук победила китаянку Лю Фанчжоу со счетом 6:3, 6:2.

Напомним, матчи основной сетки US Open будут сыграны с 28 августа по 10 сентября.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

и Блинкова тоже))

21:01

shpasic

Сонечка на классе.))

20:53