Жук пробилась во второй раунд квалификации Australian Open, Ивахненко вылетела

Российская теннисистка Софья Жук обыграла хорватку Яну Фетт (5:7, 6:2, 6:4) в первом раунде квалификации Australian Open. Во втором раунде она сыграет с американкой Кристиной Макхэйл.

Другая представительница России Валентина Ивахненко уступила испанке Алене Большовой-Сайдонов - 6:7 (5:7), 6:4, 5:7.

Australian Open

Женщины

Одиночный разряд

Квалификация

Первый раунд

Софья Жук (Россия) - Яна Фетт (Хорватия) - 5:7, 6:2, 6:4

Алена Большова-Сайдонов (Испания) - Валентина Ивахненко (Россия) - 7:6 (7:5), 4:6, 7:5