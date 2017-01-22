Жо-Вилфрид Цонга: "Я мог сыграть лучше, но доволен, что вышел в четвертьфинал"

Француз Жо-Вилфрид Цонга остался доволен выходом в 1/4 финала Australian Open после победы над Дэниэлом Эвансом 6:7 (4:7), 6:2, 6:4, 6:4. При этом он подчеркнул, что качество игры оставляет желать лучшего.

– Очевидно, я мог сыграть лучше, поэтому мы последим за игрой с тренером, попробуем внести коррективы, – цитирует AFP Цонга. – Доволен, что в итоге победил. Нужно прибавлять прямо по ходу турнира. Я начал брать на себя инициативу во втором сете, подстроился под соперника и не отпускал его до конца. Впереди матч с Вавринкой. Это большая игра, к которой нужно подойти в форме. Физически чувствую себя хорошо.