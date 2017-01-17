06:22 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Жиль Симон вышел во второй круг Australian Open

0
0
0

Состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии. Француз Жиль Симон одержал победу над американцем Майклом Ммохом со счетом 6:1, 6:3, 6:3.

Мельбурн (Австралия) 

Турнир "Большого шлема" Australian Open 

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов 

Открытые корты, хард 

Мужчины 

Одиночный разряд 

Первый круг 

Симон (Франция, 25) - Ммох (США) - 6:1, 6:3, 6:3

Кольшрайбер (Германия, 32) - Басилашвили (Грузия) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4

Зверев А. (Германия, 24) - Хаасе (Голландия) - 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2

Янг (США) - Фаббиано (Италия, Q) - 6:4, 7:6 (7:1), 6:4

Дутра Силва (Бразилия) - Дональдсон (США) - 3:6, 0:6, 6:1, 6:4, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/ausopen/

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ