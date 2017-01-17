Жиль Симон вышел во второй круг Australian Open

Состоялись матчи первого круга Открытого чемпионата Австралии. Француз Жиль Симон одержал победу над американцем Майклом Ммохом со счетом 6:1, 6:3, 6:3.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 36 260 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Симон (Франция, 25) - Ммох (США) - 6:1, 6:3, 6:3
Кольшрайбер (Германия, 32) - Басилашвили (Грузия) - 6:4, 3:6, 7:6 (7:2), 6:4
Зверев А. (Германия, 24) - Хаасе (Голландия) - 6:2, 3:6, 5:7, 6:3, 6:2
Янг (США) - Фаббиано (Италия, Q) - 6:4, 7:6 (7:1), 6:4
Дутра Силва (Бразилия) - Дональдсон (США) - 3:6, 0:6, 6:1, 6:4, 6:4