Жиль Мюллер: "Смотрел на небо, потому что думал, что скоро стемнеет"

Жиль Мюллер из Люксембурга, впервые вышедший в четвертьфинал Уимблдона после победы над испанцем Рафаэлем Надалем (6:3, 6:4, 3:6, 4:6, 15:13), поделился эмоциями. Напомним, встреча продолжалась 4 часа 47 минут или 66 геймов.

- Устал. У меня было четыре матчбола. Было тяжело, - отметил Мюллер сразу после встречи. - Я смотрел на небо, потому что думал, что скоро стемнеет. В последнем гейме я рискнул и все получилось.

Я не играл плохо в третьем и четвертом сетах. В начале пятого я чувствовал себя нормально. Это великолепное ощущение.