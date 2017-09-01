Южный заявил, что в матче с Федерером не мог двигаться вперед и назад из-за судорог

Российский теннисист Михаил Южный отметил, что из-за судорог не мог двигаться вперед и назад в матче второго круга US Open против Роджера Федерера (1:6, 7:6 (7:3), 6:4, 4:6, 2:6). Он также добавил, что даже в поражении пытается найти позитивные вещи.

Отметим, что в четвертом сете Южный брал медицинский тайм-аут, однако физиотерапевт смог дать ему только витаминные таблетки, поскольку помощь в лечение судорог во время игры не разрешены правилами.

– Я мог двигаться только влево и вправо, но не вперед и назад. Даже если я скажу, что умру от судорог, они просто посмотрят на меня и скажут: "Хорошо, до свидания", – приводит AFP слова Южного. – Я пытаюсь найти в этом позитивные вещи. Я говорю, хорошо, он обыграл меня 17 раз, но сегодня я был ближе к победе. Я никогда не выигрывал два сета у него на турнирах "Большого шлема". Сегодня был хороший матч, но я проиграл, поэтому не могу быть счастлив. Федерер – обычный человек, а не бог.