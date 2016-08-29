Южный вышел во второй круг US Open

Россиянин Михаил Южный одержал победу в матче первого круга US Open над словаком Мартином Клижаном - 6:2, 6:1, 6:1. Теннисисты провели на корте чуть менее двух часов. В следующей стадии Южный встретится с аргентинцем Гвидо Пельей.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
ЮЖНЫЙ (Россия) - Клижан (Словакия, 28) - 6:2, 6:1, 6:1
Эдмунд (Великобритания) - Гаске (Франция, 13) - 6:2, 6:2, 6:3
Пелья Г. (Аргентина) - Фратанджело (США, WC) - 6:3, 6:4, 6:4
Чилич (Хорватия, 7) - Дутра Силва (Бразилия) - 6:4, 7:5, 6:1
Kairat Alimovich
читалось! на классе!)
21:26