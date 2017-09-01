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01:29 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Южный в упорной борьбе уступил Федереру

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Россиянин Михаил Южный потерпел поражение в матче второго круга US Open. 35-летний теннисист в пяти сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

Следующим соперником швейцарского теннисиста будет испанец Фелисиано Лопес, обыгравший своего соотечественника Фернандо Вердаско.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг 

Федерер (Швейцария, 3) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2

Лопес Ф. (Испания, 31) - Вердаско (Испания) - 6:3, 6:2, 3:6, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Bee

Неожиданно упорным получился матч. Хотя, после первого сета я думал, что Миха снимется. Давненько так Федя тяжело в турнир не входил.

02:06

miker65

Молодец, Миша. Хорошо играл 4 сета и бился, как лев.

02:02