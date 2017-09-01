Южный в упорной борьбе уступил Федереру

Россиянин Михаил Южный потерпел поражение в матче второго круга US Open. 35-летний теннисист в пяти сетах уступил швейцарцу Роджеру Федереру.
Следующим соперником швейцарского теннисиста будет испанец Фелисиано Лопес, обыгравший своего соотечественника Фернандо Вердаско.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Федерер (Швейцария, 3) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:1, 6:7 (3:7), 4:6, 6:4, 6:2
Лопес Ф. (Испания, 31) - Вердаско (Испания) - 6:3, 6:2, 3:6, 6:1
Bee
Неожиданно упорным получился матч. Хотя, после первого сета я думал, что Миха снимется. Давненько так Федя тяжело в турнир не входил.
02:06
miker65
Молодец, Миша. Хорошо играл 4 сета и бился, как лев.
02:02