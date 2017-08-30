Южный сыграет с Федерером во втором круге US Open

Российский теннисист Михаил Южный победил Блажа Кавчича из Словении в первом круге US Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3.

Во втором круге Южный сыграет с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ЮЖНЫЙ (Россия) – Кавчич (Словения) – 6:3, 5:7, 6:4, 6:3