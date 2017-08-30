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21:25 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Южный сыграет с Федерером во втором круге US Open

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Российский теннисист Михаил Южный победил Блажа Кавчича из Словении в первом круге US Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3.

Во втором круге Южный сыграет с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 50 400 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

ЮЖНЫЙ (Россия) – Кавчич (Словения) – 6:3, 5:7, 6:4, 6:3

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2017/1/

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Надо кэф на Отца-Фёдора глянуть)))

21:36

Бней Иегуда

Щас мужик снимется, хромает уже, бедняжка.))

21:35

shpasic

можно поставить на Федерера квартиру и выиграть коврик для вытирания ног)

21:34

Долго наблюдал за идиотами на эт

лошара чмошная)))

21:33

Долго наблюдал за идиотами на эт

чмошная опять бесится от бессилия))))

21:31

Бней Иегуда

Отрадно, что поцреоты считают Южного сливной тряпкой, бгг.))

21:31

Бней Иегуда

Роджеру на убой пойдёт, нулище.))

21:30

shpasic

ну, вот, снова без квартиры))

21:28

rusfed 2.0

Бней Иегуда Сливная тряпка М.Ю. играет, ставки все квартиры, пока не поздно!)) 20:10 ___________________ Чмоку опять спустили в унитаз

21:27