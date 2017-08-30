Южный сыграет с Федерером во втором круге US Open

Российский теннисист Михаил Южный победил Блажа Кавчича из Словении в первом круге US Open. Встреча завершилась в четырех сетах со счетом 6:3, 5:7, 6:4, 6:3.
Во втором круге Южный сыграет с третьей ракеткой мира швейцарцем Роджером Федерером.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 50 400 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
ЮЖНЫЙ (Россия) – Кавчич (Словения) – 6:3, 5:7, 6:4, 6:3
Долго наблюдал за идиотами на эт
Надо кэф на Отца-Фёдора глянуть)))
21:36
Бней Иегуда
Щас мужик снимется, хромает уже, бедняжка.))
21:35
shpasic
можно поставить на Федерера квартиру и выиграть коврик для вытирания ног)
21:34
Долго наблюдал за идиотами на эт
лошара чмошная)))
21:33
Долго наблюдал за идиотами на эт
чмошная опять бесится от бессилия))))
21:31
Бней Иегуда
Отрадно, что поцреоты считают Южного сливной тряпкой, бгг.))
21:31
Бней Иегуда
Роджеру на убой пойдёт, нулище.))
21:30
shpasic
ну, вот, снова без квартиры))
21:28
rusfed 2.0
Бней Иегуда Сливная тряпка М.Ю. играет, ставки все квартиры, пока не поздно!)) 20:10 ___________________ Чмоку опять спустили в унитаз
21:27