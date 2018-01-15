Южный проиграл в первом круге Australian Open-2018

Россиянин Михаил Южный потерпел поражение в матче первого круга турнира Australian Open-2018. Сегодня он в трех сетах проиграл Пабло Куэвасу из Уругвая.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Куэвас (Уругвай, 31) - ЮЖНЫЙ (Россия) - 7:6 (9:7), 6:3, 7:5
Долгополов (Украина) - Хайдер-Маурер (Австрия) - 7:6 (7:3), 6:3, 6:4
Истомин (Узбекистан) - Эрбер (Франция) - 6:2, 6:1, 5:7, 7:6 (7:3)
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