Южный проиграл на старте Roland Garros за 4 часа 17 минут

Бразилец Рожериу Дутра Силва в матче первого круга в пяти сетах победил россиянина Михаила Южного. Встреча продолжалась 4 часа 17 минут.

Отметим, что в четвертом сете Южный при счете 5:4 на своей подаче не смог реализовать два матч-пойнта.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дутра Силва (Бразилия) – ЮЖНЫЙ (Россия) – 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2