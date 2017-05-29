Южный проиграл на старте Roland Garros за 4 часа 17 минут

Бразилец Рожериу Дутра Силва в матче первого круга в пяти сетах победил россиянина Михаила Южного. Встреча продолжалась 4 часа 17 минут.
Отметим, что в четвертом сете Южный при счете 5:4 на своей подаче не смог реализовать два матч-пойнта.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Дутра Силва (Бразилия) – ЮЖНЫЙ (Россия) – 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2
kolan
Слушай, СмОУКБ, да ты реально удивляешь) В следующий раз буду ставить на слив Южного )) я думал он уже давно матч взял, над тобой поржал сначала
19:30
Thomas_Boy_
Смока, ты, наверное, забыл, с кем разговариваешь.)) Мне на Мишаню и его матч-болы глубок и с чувством.))) А вот твои петушиные прогнозы на плей-офф НХЛ определенно доставляют.
19:26
RusSuck
Томасик, как там заготовленная портянка на матч-болах Мишани поживает?)) Бгг.))
19:22
Thomas_Boy_
Больше всего Пап на МакДи заработал, ибо финал "Питтсбург" - "Эдмонтон" все ближе.)))
19:20
diskmen
Наверное ещё только Габашвили в след за Кравчуком выйдет во 2 круг.
19:16
Romka3101
Лошара,Миша. А ведь матч-поинт имел в 4-м сете при 5:4
19:15
RusSuck
Сливная тряпка Папу на бабки ещё никогда не кидала!)) Ахахах.))
19:09
RusSuck
RusSuck Берите скорее вынос Южного!)) 1-2 по сетам сейчас, дарю!)) 17:12 ------------------------- Изи мани!))
19:08