19:06 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Южный проиграл на старте Roland Garros за 4 часа 17 минут

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Бразилец Рожериу Дутра Силва в матче первого круга в пяти сетах победил россиянина Михаила Южного. Встреча продолжалась 4 часа 17 минут.

Отметим, что в четвертом сете Южный при счете 5:4 на своей подаче не смог реализовать два матч-пойнта.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 32 017 500 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Дутра Силва (Бразилия) – ЮЖНЫЙ (Россия) – 4:6, 7:6 (7:5), 2:6, 7:6 (7:4), 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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КОММЕНТАРИИ (8)
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kolan

Слушай, СмОУКБ, да ты реально удивляешь) В следующий раз буду ставить на слив Южного )) я думал он уже давно матч взял, над тобой поржал сначала

19:30

Thomas_Boy_

Смока, ты, наверное, забыл, с кем разговариваешь.)) Мне на Мишаню и его матч-болы глубок и с чувством.))) А вот твои петушиные прогнозы на плей-офф НХЛ определенно доставляют.

19:26

RusSuck

Томасик, как там заготовленная портянка на матч-болах Мишани поживает?)) Бгг.))

19:22

Thomas_Boy_

Больше всего Пап на МакДи заработал, ибо финал "Питтсбург" - "Эдмонтон" все ближе.)))

19:20

diskmen

Наверное ещё только Габашвили в след за Кравчуком выйдет во 2 круг.

19:16

Romka3101

Лошара,Миша. А ведь матч-поинт имел в 4-м сете при 5:4

19:15

RusSuck

Сливная тряпка Папу на бабки ещё никогда не кидала!)) Ахахах.))

19:09

RusSuck

RusSuck Берите скорее вынос Южного!)) 1-2 по сетам сейчас, дарю!)) 17:12 ------------------------- Изи мани!))

19:08