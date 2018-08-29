Южный отказался от продолжения борьбы с Багдатисом

Россиянин Михаил Южный выбыл из розыгрыша турнира US Open. Российский теннисист в четвертом сете отказался от продолжения матча с киприотом Маркосом Багдатисом.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 53 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маркос Багдатис (Кипр) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 6:4, 6:4, 2:6, 3:1 отказ 2-го игрока

Хайме Мунар (Испания) - Рубен Бемельманс (Бельгия, LL) - 5:7, 6:3, 7:6 (7:3), 2:6, 6:1

Николя Маю (Франция, LL) - Корантен Муте (Франция, WC) - 6:2, 7:5, 5:7, 6:4

Фабио Фоньини (Италия, 14) - Майкл Ммох (США, WC) - 4:6, 6:2, 6:4, 7:6 (7:4)

Робин Хаасе (Голландия) - Маккензи Макдональд (США) - 4:6, 4:6, 6:3, 6:1, 6:3

Лукас Пуйе (Франция, 17) - Янник Маден (Германия, Q) - 7:6 (8:6), 6:2, 7:5

Александр Зверев (Германия, 4) - Петер Полански (Канада, LL) - 6:2, 6:1, 6:2

Давид Гоффен (Бельгия, 10) - Федерико Гайо (Италия, Q) - 6:2, 6:4, 7:6 (7:5)

Гаэль Монфис (Франция) - Факундо Баньис (Аргентина, Q) - 7:6 (7:4), 3:6, 6:0, 6:0

Филипп Кольшрайбер (Германия) - Янник Ханфманн (Германия) - 7:6 (7:3), 5:7, 6:4, 6:4