19:54 | Теннис — "Большой шлем"

Южный не смог выйти во второй круг Roland Garros

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Россиянин Михаил Южный проиграл представителю Туниса Малеку Жазири в первом круге Открытого чемпионата Франции со счетом 6:2, 2:6, 2:6, 6:3, 2:6.

Следующим соперником Жазири станет победитель пары Ришар Гаске (Франция, 27) – Андреас Сеппи (Италия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Малек Джазири (Тунис) - Михаил ЮЖНЫЙ (Россия) - 2:6, 6:2, 6:2, 3:6, 6:2

Сэм Керри (США, 12) - Фрэнсис Тиафо (США) - 6:1, 6:2, 7:6 (8:6)

Диего Шварцман (Аргентина, 11) - Кальвен Эмери (Франция, WC) - 6:1, 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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За Арсеналий с децтва!))

Веснина на подходе.

20:35

Zlon

36 лет, 92-я ракетка мира.Для своего возраста держаться в топ-100 уже большое достижение, Жазири 56-й так что результат закономерен.

20:23

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