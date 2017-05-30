Южный и Мирный не смогли пробиться во второй круг Roland Garros в парном разряде

Россиянин Михаил Южный и белорус Максим Мирный не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В первом круге они проиграли французам Кентену Алису и Адриану Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 2:6.
Во втором круге Алис и Маннарино сыграют с победителями матча Рожериу Дутра да Силва / Паоло Лоренци (Бразилия/Италия) – Пабло Карреньо Буста / Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Парный разряд
Первый круг
Алис/Маннарино (Франция, WC) - Мирный/ЮЖНЫЙ (Белоруссия/Россия) - 4:6, 6:3, 6:2