16:55 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Южный и Мирный не смогли пробиться во второй круг Roland Garros в парном разряде

Россиянин Михаил Южный и белорус Максим Мирный не смогли пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции в парном разряде. В первом круге они проиграли французам Кентену Алису и Адриану Маннарино со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Во втором круге Алис и Маннарино сыграют с победителями матча Рожериу Дутра да Силва / Паоло Лоренци (Бразилия/Италия) – Пабло Карреньо Буста / Гильермо Гарсия-Лопес (Испания).

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 32 017 500 евро 

Открытые корты, грунт 

Мужчины 

Парный разряд 

Первый круг 

Алис/Маннарино (Франция, WC) - Мирный/ЮЖНЫЙ (Белоруссия/Россия) - 4:6, 6:3, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2017/2/

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