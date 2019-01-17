Ястремская переиграла Суарес Наварро и вышла в третий круг Australian Open

Украинка Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира "Большого шлема" Australian Open. В матче второго раунда она переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:3, 3:6, 6:1. Встреча продолжалась 1 час 34 минуты.
В следующем круге украинка сыграет с победительницей матча Эжени Бушар (Канада) - Серена Уильямс (США).
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 44 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Карла Суарес Наварро (Испания, 23) - 6:3, 3:6, 6:1
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