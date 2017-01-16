Янкович обыграла Зигемунд и вышла во второй круг Australian Open

Сербская теннисистка Елена Янкович обыграла в первом круге Australian Open немку Лауру Зигемунд, которая имела 26 номер посева. Матч завершился в трех сетах - 6:1, 1:6, 6:4. В следующем раунде Янкович встретится с немкой Юлией Гергес, которая обыграла чешку Катержину Синякову.

Также первый круг турнира преодолели Мона Бартель (Германия), Саманта Кроуфорд (США), Габринье Мугуруса (Испания), Варвара Лепченко (США), Ирина Бегу (Румыния) и Элисон Риске (США).

Мельбурн (Австралия)

Турнир "Большого шлема" Australian Open

Общий призовой фонд 36 260 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Янкович Е. (Сербия) - Зигемунд (Германия, 26) - 6:1, 1:6, 6:4

Бартель (Германия, Q) - Айява (Австралия) - 6:3, 7:6 (7:4)

Кроуфорд (США) - Дэвис (США) - 4:6, 6:3, 6:0

Мугуруса (Испания, 7) - Эракович (Новая Зеландия) - 7:5, 6:4

Лепченко (США) - Бертенс (Голландия, 19) - 7:5, 7:6 (7:5)

Гергес (Германия) - Синякова (Чехия) - 3:6, 6:3, 6:4

Бегу (Румыния, 27) - Шведова (Казахстан) - 5:7, 6:3, 6:4

Риске (США) - Бренгл (США) - 7:5, 6:3