Якупович и Хромачева проиграли в третьем круге Roland Garros. Парный разряд остался без россиянок

Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович проиграли Ларе Арруабаррене и Катарине Среботник в третьем круге Roland Garros в парном разряде. Хромачева была последней российской представительницей в женских дуэтах.
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Парный разряд
Третий круг
Лара Арруабаррена/Катарина Среботник (Испания/Словения) - Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) - 6:3, 6:1
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