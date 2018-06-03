17:36 | Теннис — "Большой шлем"

Якупович и Хромачева проиграли в третьем круге Roland Garros. Парный разряд остался без россиянок


Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович проиграли Ларе Арруабаррене и Катарине Среботник в третьем круге Roland Garros в парном разряде. Хромачева была последней российской представительницей в женских дуэтах.

Париж (Франция) 

Турнир "Большого шлема" Roland Garros 

Общий призовой фонд 39 197 000 евро 

Открытые корты, грунт 

Женщины 

Парный разряд 

Третий круг 

Лара Арруабаррена/Катарина Среботник (Испания/Словения) - Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) - 6:3, 6:1

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/rolandgarros/2018/12/

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