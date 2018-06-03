Якупович и Хромачева проиграли в третьем круге Roland Garros. Парный разряд остался без россиянок

Ирина Хромачева и словенка Далила Якупович проиграли Ларе Арруабаррене и Катарине Среботник в третьем круге Roland Garros в парном разряде. Хромачева была последней российской представительницей в женских дуэтах.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Парный разряд

Третий круг

Лара Арруабаррена/Катарина Среботник (Испания/Словения) - Далила Якупович/Ирина ХРОМАЧЕВА (Словения/Россия) - 6:3, 6:1