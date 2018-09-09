"Я борюсь за права женщин". Серена Уильямс - о своем поведении на финале US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировал свое поведение в финальном матче US Open в женском одиночном разряде против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6) в финале US Open.

В этом матче судья снял с нее гейм после того, как она назвала его "вором".

- Я не могу назвать его вором потому, что он снял с меня очко. Но я видела, как другие судьи-мужчины делают то же самое, - цитирует теннисистку Reuters. - Здесь я борюсь за права женщин и за равенство женщин и мужчин во всех сферах. Если я говорю, что он вор, а он снимает с меня гейм - я считаю это проявлением сексизма. Он никогда не снимал гейм с мужчин, когда ему говорили то же самое. Это не укладывается у меня в голове. Но я буду продолжать бороться за права женщин. Например, чтобы Ализе Корне могла снять футболку и не получить за это штраф.

Судьей финального матча был Карлос Рамос.

Все о теннисе – здесь