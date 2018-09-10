WTA выступила в поддержку Серены Уильямс

WTA опубликовала заявление по поводу поведения американки Серены Уильямс во время финального матча US Open против японки Наоми Осаки (2:6, 4:6). В организации поддержали американскую теннисистку, обвинившую судью в сексизме.

- Вчерашний матч также поднял вопрос о двойных стандартах в работе судей на женских и мужских матчах. Мы считаем, что не должно быть разницы в уровне терпимости к эмоциям, которые выражают мужчины и женщины, - говорится в заявлении. - Мы продолжим работать над тем, чтобы ко всем теннисистам относились одинаково. Вчера этого не было сделано. Также мы считаем, что тренерам должно быть разрешено подсказывать игрокам. На турнирах WTA игроки могут общаться с тренером, но этот вопрос нужно дорабатывать.

Во время финала американка назвал судью "вором" и "лжецом". Ее оштрафовали на 17 тысяч долларов.

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