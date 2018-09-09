WTA: "Предстоит проанализировать события финала US Open"

Женская ассоциация тенниса (WTA) опубликовала официальное заявление после финала US Open, в котором японка Наоми Осака обыграла американку Серену Уильямс со счетом 6:2, 6:4. Встреча сопровождалась скандалом, поскольку Уильямс поругалась с судьей, назвала его вором и была оштрафована на один гейм после двух предупреждений.

– Поздравляем Наоми и Серену с выходом в финал 50-го US Open, – говорится в заявлении WTA. – Поздравляем Осаку с первым титулом "Большого шлема". Обе теннисистки показали отличную игру на протяжении турнира. Предстоит проанализировать события, которые сопровождали финальный матч. Пока же мы должны поздравить двух прекрасных спортсменок. Наоми заслужила эту победу. А Серена показала класс, мы гордимся ею.