Второй по продолжительности матч в истории тенниса

Теннисный поединок между Кевином Андерсоном и Джоном Изнером в полуфинале Уимблдона длился 6 часов 36 минут. Это второй результат в истории тенниса. Любопытно, что рекорд также принадлежит матчу с участием Изнера на Уимблдоне. В 2010 году в поединке с Николя Маю он победил спустя 11 часов и 5 минут. (Алексей МОРОЗ)

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