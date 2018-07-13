22:13 13 июля | Теннис — "Большой шлем"

Второй по продолжительности матч в истории тенниса


Теннисный поединок между Кевином Андерсоном и Джоном Изнером в полуфинале Уимблдона длился 6 часов 36 минут. Это второй результат в истории тенниса. Любопытно, что рекорд также принадлежит матчу с участием Изнера на Уимблдоне. В 2010 году в поединке с Николя Маю он победил спустя 11 часов и 5 минут. (Алексей МОРОЗ)

Самые длительные поединки в истории мужского одиночного тенниса

Игроки

Год

Турнир

Счет

Время

Джон ИЗНЕР – Николя МАЮ

2010

Уимблдон

6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68

11 часов 5 минут

Кевин АНДЕРСОН – Джон ИЗНЕР

2018

Уимблдон

7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24

6 часов 36 минут

Фабри САНТОРО – Арно КЛЕМАН

2004

Ролан Гаррос

6:4, 6:3, 6:7, 3:6, 16:14

6 часов 33 минуты

Джон МАКИНРОЙ – Матс ВИЛАНДЕР

1982

Кубок Дэвиса

9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6

6 часов 22 минуты

Борис БЕККЕР – Джон МАКИНРОЙ

1987

Кубок Дэвиса

4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2

6 часов 21 минута

 

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