Второй по продолжительности матч в истории тенниса

Теннисный поединок между Кевином Андерсоном и Джоном Изнером в полуфинале Уимблдона длился 6 часов 36 минут. Это второй результат в истории тенниса. Любопытно, что рекорд также принадлежит матчу с участием Изнера на Уимблдоне. В 2010 году в поединке с Николя Маю он победил спустя 11 часов и 5 минут. (Алексей МОРОЗ)
Самые длительные поединки в истории мужского одиночного тенниса
|
Игроки
|
Год
|
Турнир
|
Счет
|
Время
|
Джон ИЗНЕР – Николя МАЮ
|
2010
|
Уимблдон
|
6:4, 3:6, 6:7, 7:6, 70:68
|
11 часов 5 минут
|
Кевин АНДЕРСОН – Джон ИЗНЕР
|
2018
|
Уимблдон
|
7:6, 6:7, 6:7, 6:4, 26:24
|
6 часов 36 минут
|
Фабри САНТОРО – Арно КЛЕМАН
|
2004
|
Ролан Гаррос
|
6:4, 6:3, 6:7, 3:6, 16:14
|
6 часов 33 минуты
|
Джон МАКИНРОЙ – Матс ВИЛАНДЕР
|
1982
|
Кубок Дэвиса
|
9:7, 6:2, 15:17, 3:6, 8:6
|
6 часов 22 минуты
|
Борис БЕККЕР – Джон МАКИНРОЙ
|
1987
|
Кубок Дэвиса
|
4:6, 15:13, 8:10, 6:2, 6:2
|
6 часов 21 минута