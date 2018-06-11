"Вряд ли Шарапова выиграет Roland Garros". Мнение тренера сборной России

Тренер мужской сборной России Игорь Куницын в интервью "СЭ" отметил, что Марии Шараповой будет трудно выиграть турнир "Большого шлема" на грунте. В этом году россиянка в Париже дошла до четвертьфинала, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

– Мария Шарапова сможет еще выиграть турнир "Большого шлема"?

– Это зависит от нюансов. В частности, сможет ли ее тело выдерживать тренировочные объемы, которые необходимы для таких титулов. На быстрых кортах – почему бы и нет, а вот на грунте – вряд ли. Хотя тот теннис, что она показала в матче с Плишковой – это была фантастика, там было все на высочайшем уровне.

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