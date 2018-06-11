02:00 | Теннис — "Большой шлем"

"Вряд ли Шарапова выиграет Roland Garros". Мнение тренера сборной России


Тренер мужской сборной России Игорь Куницын в интервью "СЭ" отметил, что Марии Шараповой будет трудно выиграть турнир "Большого шлема" на грунте. В этом году россиянка в Париже дошла до четвертьфинала, где уступила испанке Гарбинье Мугурусе.

Мария Шарапова сможет еще выиграть турнир "Большого шлема"?

– Это зависит от нюансов. В частности, сможет ли ее тело выдерживать тренировочные объемы, которые необходимы для таких титулов. На быстрых кортах – почему бы и нет, а вот на грунте – вряд ли. Хотя тот теннис, что она показала в матче с Плишковой – это была фантастика, там было все на высочайшем уровне.

Все о Roland Garros: материалы, результаты и турнирные сетки

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ


СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!