Возняцки вышла в третий круг Уимблдона, Шафаржова проиграла

Датчанка Каролин Возняцки в двух сетах обыграла болгарку Цветану Пиронкову во втором круге Уимблдона. Ее следующей соперницей станет Анетт Контавейт из Эстонии, ранее победившая россиянку Дарью Касаткину.

Люси Шафаржова, представляющая Чехию, в трех партиях уступила американке Шелби Роджерс, которой теперь предстоит встреча с первой ракеткой мира Ангелик Кербер.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Возняцки (Дания, 5) – Пиронкова (Болгария) – 6:3, 6:4

Роджерс (США) – Шафаржова (Чехия, 32) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3