Возняцки вышла в третий круг Уимблдона, Шафаржова проиграла

Датчанка Каролин Возняцки в двух сетах обыграла болгарку Цветану Пиронкову во втором круге Уимблдона. Ее следующей соперницей станет Анетт Контавейт из Эстонии, ранее победившая россиянку Дарью Касаткину.
Люси Шафаржова, представляющая Чехию, в трех партиях уступила американке Шелби Роджерс, которой теперь предстоит встреча с первой ракеткой мира Ангелик Кербер.
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Возняцки (Дания, 5) – Пиронкова (Болгария) – 6:3, 6:4
Роджерс (США) – Шафаржова (Чехия, 32) – 6:7 (4:7), 6:4, 6:3