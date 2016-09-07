Возняцки вышла в полуфинал US Open, отдав Севастовой лишь два гейма

Представительница Дании Каролин Возняцки нанесла поражение Анастасии Севастовой из Латвии в четвертьфинальном матче US Open в двух сетах – 6:0, 6:2. В полуфинале она встретится с немкой Ангелик Кербер.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Возняцки (Дания) – Севастова (Латвия) – 6:0, 6:2