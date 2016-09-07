Возняцки вышла в полуфинал US Open, отдав Севастовой лишь два гейма

Представительница Дании Каролин Возняцки нанесла поражение Анастасии Севастовой из Латвии в четвертьфинальном матче US Open в двух сетах – 6:0, 6:2. В полуфинале она встретится с немкой Ангелик Кербер.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Возняцки (Дания) – Севастова (Латвия) – 6:0, 6:2
Rome22
интересно, кто эта парочка, которая комментирует на Евроспорт1?... смотрят на Шака(Шакил О"Нил) и гадают "наверное, игрок в американский футбол, уж больно он здоровый...".... господа комментаторы! нельзя же быть настолько узким специалистом!....
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