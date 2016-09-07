03:26 | ТЕННИС — "Большой шлем"

Возняцки вышла в полуфинал US Open, отдав Севастовой лишь два гейма

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Представительница Дании Каролин Возняцки нанесла поражение Анастасии Севастовой из Латвии в четвертьфинальном матче US Open в двух сетах – 6:0, 6:2. В полуфинале она встретится с немкой Ангелик Кербер.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Возняцки (Дания) – Севастова (Латвия) – 6:0, 6:2

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2016/11/

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Rome22

интересно, кто эта парочка, которая комментирует на Евроспорт1?... смотрят на Шака(Шакил О"Нил) и гадают "наверное, игрок в американский футбол, уж больно он здоровый...".... господа комментаторы! нельзя же быть настолько узким специалистом!....

03:57

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