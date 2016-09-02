Возняцки вышла в четвертый круг US Open

Датчанка Каролин Возняцки в двух сетах обыграла румынку Моник Никулеску в третьем круге US Open. Ее следующая соперница определится в поединке американки Мэдисон Кис и японки Наоми Осаки.

В другом поединке Анастасия Севастова из Латвии нанесла поражение украинке Катерине Бондаренко, а немка Карина Виттхефт уступила итальянке Роберте Винчи.

Нью-Йорк (США)

Турнир "Большого шлема" US Open

Общий призовой фонд 46 303 400 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Винчи (Италия, 7) – Виттхефт (Германия) – 6:0, 5:7, 6:3

Возняцки (Дания) – Никулеску (Румыния) – 6:3, 6:1

Севастова (Латвия) – Бондаренко (Украина) – 6:4, 6:1