Возняцки вышла в четвертый круг US Open

Датчанка Каролин Возняцки в двух сетах обыграла румынку Моник Никулеску в третьем круге US Open. Ее следующая соперница определится в поединке американки Мэдисон Кис и японки Наоми Осаки.
В другом поединке Анастасия Севастова из Латвии нанесла поражение украинке Катерине Бондаренко, а немка Карина Виттхефт уступила итальянке Роберте Винчи.
Нью-Йорк (США)
Турнир "Большого шлема" US Open
Общий призовой фонд 46 303 400 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Винчи (Италия, 7) – Виттхефт (Германия) – 6:0, 5:7, 6:3
Возняцки (Дания) – Никулеску (Румыния) – 6:3, 6:1
Севастова (Латвия) – Бондаренко (Украина) – 6:4, 6:1