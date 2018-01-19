Возняцки вышла в четвертый круг Australian Open

Вторая ракетка турнира Каролин Возняцки из Дании в матче третьего круга Australian Open в двух сетах победила Кики Бертенс из Голландии – 6:4, 6:3. В следующем раунде Возняцки сыграет против Магдалены Рыбариковой из Словакии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир "Большого шлема" Australian Open
Общий призовой фонд 42 700 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Возняцки (Дания, 2) – Бертенс (Голландия, 30) – 6:4, 6:3
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newyorker
Буду болеть за Возняцки в этом матче - в основном из-за её жениха, мне всегда нравился Дэвид Ли.
18:18