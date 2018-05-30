Возняцки разгромила Гарсию Перес и вышла в третий раунд Roland Garros

Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла испанку Георгину Гарсию Перес (6:1, 6:0) и пробилась в третий раунд Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 51 минуту.

В следующем раунде датчанка сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) - Полин Парментье (Франция).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 39 197 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Каролин Возняцки (Дания, 2) - Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) - 6:1, 6:0

Катержина Синякова (Чехия) - Катерина Козлова (Украина) - 6:7(4:7), 6:4, 6:4

Анетт Контавейт (Эстония, 25) - Александра Дулгеру (Румыния, Q) - 7:5, 6:2

Мэдисон Кис (США, 13) - Куртни Доулхайд (США, Q) - 6:4, 6:1

Юлия Путинцева (Казахстан) - Дженнифер Брэди (США) - 6:4, 6:3

Ван Цян (Китай) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:1, 6:1