Возняцки разгромила Гарсию Перес и вышла в третий раунд Roland Garros

Датская теннисистка Каролин Возняцки обыграла испанку Георгину Гарсию Перес (6:1, 6:0) и пробилась в третий раунд Roland Garros в женском одиночном разряде. Игра продолжалась 51 минуту.
В следующем раунде датчанка сыграет с победительницей пары Ализе Корне (Франция) - Полин Парментье (Франция).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 39 197 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Каролин Возняцки (Дания, 2) - Георгина Гарсия Перес (Испания, Q) - 6:1, 6:0
Катержина Синякова (Чехия) - Катерина Козлова (Украина) - 6:7(4:7), 6:4, 6:4
Анетт Контавейт (Эстония, 25) - Александра Дулгеру (Румыния, Q) - 7:5, 6:2
Мэдисон Кис (США, 13) - Куртни Доулхайд (США, Q) - 6:4, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) - Дженнифер Брэди (США) - 6:4, 6:3
Ван Цян (Китай) - Петра Мартич (Хорватия) - 6:1, 6:1